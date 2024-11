LPI-NDH: Mit Mistgabel auf Autos losgegangen

Roßleben-Wiehe (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer am Freitagmorgen im Kyffhäuserkreis. Er stellte sein Fahrzeug in der Straße Am Sportplatz ab. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Qualm, welcher aus dem Motorraum aufstieg. Kurz darauf entwickelte sich ein Feuer. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Den Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ...

mehr