Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei häuslicher Gewalt mit Besen geschlagen und mit dem Tode bedroht

Hagen-Lennetal (ots)

Mittwochvormittag (19.02.2025) suchte ein Hagener die Polizeiwache in der Hagener Innenstadt auf und gab an, dass er von seiner Lebensgefährtin mit dem Tode bedroht und einem Besen geschlagen wurde. Am Montag (17.02.) sei es gegen 19 Uhr zu einem Streit mit der 55-Jährigen gekommen. Der Mann habe angemerkt, dass die Tochter seiner Lebensgefährtin nicht im Haushalt mithilft. Daraufhin habe die 55-Jährige entgegnet, dass man, wenn der Hagener sterben wolle, dies einrichten könne. Anschließend sei der Mann mit dem Besen so stark geschlagen worden, dass dieser auch zerbrach. In der Vergangenheit kam es bereits zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen dem Paar. Die 55-Jährige wurde nach der Anzeigenerstattung des Hageners durch Polizeibeamte aufgesucht, die ihr ein Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung und ein zehntägiges Rückkehrverbot erteilten. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. (arn)

