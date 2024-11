POL-PDLD: A65/AS NW-Nord - Unfall mit größerem Schadensausmaß

Maximiliansau (ots) - Am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wörth während des Berufsverkehrs erneut das in Maximiliansau bestehende Durchfahrtsverbot in der Eisenbahnstraße. Insgesamt mussten 48 Verstöße geahndet werden, da die Eisenbahnstraße widerrechtlich in Richtung Ortsmitte befahren wurde. Der Verstoß wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet. Die ...

mehr