POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung auf der L549

Westheim (ots) - Ein 63-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, den 12.11.24 gegen 15:30 Uhr, mit seinem PKW die Landesstraße 538 von Bellheim kommend in Richtung Westheim. In Höhe der Westheimer Mühle verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem "Krötenschutz" und ...

mehr