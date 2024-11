Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell und alkoholisiert die Kontrolle über Fahrzeug verloren

Westheim (ots)

Ein 63-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, den 12.11.24 gegen 15:30 Uhr, mit seinem PKW die Landesstraße 538 von Bellheim kommend in Richtung Westheim. In Höhe der Westheimer Mühle verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem "Krötenschutz" und zwei Leitplanken neben dem rechten Fahrbahnrand. Die Beschädigungen werden auf ca. 200 Euro geschätzt. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Von einem Zeugen wurde beobachtet, wie der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle verlassen habe. Nach eigenen Angaben habe dieser in Westheim lediglich wenden und zur Unfallstelle zurückkehren wollen. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr, sowie dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht, wurden eingeleitet.

