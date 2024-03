Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher überrascht

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (6. März) versuchten Unbekannte gegen 2 Uhr eine Hauseingangstüre von einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Euskirchen aufzuhebeln.

Als dieses Vorgehen fehlschlug, versuchten die Täter ein rückwärtiges Badezimmerfenster aufzuhebeln.

Der Eigentümer wurde von den Geräuschen geweckt und schaltete ein Licht im Wohnhaus ein.

Die Unbekannten gelangten somit nicht in das Wohnhaus und flüchteten mit einem dunklen Kastenwagen in Richtung der Innenstadt.

