Polizei Hagen

POL-HA: Hagener wird nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring nahmen Polizisten am Donnerstag (20.02.2025) einen Hagener in Gewahrsam, der zuvor einen 61-Jährigen während eines Streits verletzte. Gegen 2.15 Uhr fragte der 27-Jährige den Mann, ob dieser seine verlorene Geldbörse gefunden hat. Als der 61-Jährige dies verneinte, wurde der Hagener aggressiv. Es entwickelte sich ein Streit, bei dem er zunächst an der Jacke gezogen und diese beschädigte habe. Anschließend habe der Hagener eine Bierflasche auf den Boden geworfen und dem 61-Jährigen mit den Fäusten in das Gesicht geschlagen. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, brüllten sich beide Beteiligte lautstark an, sie waren aufgebracht und alkoholisiert. Die Polizisten trennten die Kontrahenten daraufhin vor der Befragung zur weiteren Klärung. Der leicht verletzte 61-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von rund 0,6 Promille. Der 27-Jährige schwankte beim Stehen, hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von rund 1,8 Promille und gab an, er habe niemanden geschlagen und auch keine Flasche geworfen. Er wollte sich auf den Weg nach Hause machen, kam nach einem erteilten Platzverweis jedoch nach wenigen Minuten wieder an die Einsatzörtlichkeit zurück. Er schrie erneut auf den 61-Jährigen ein und musste zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Der 61-Jährige verzichtete auf eine medizinische Versorgung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell