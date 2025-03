Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter beschädigen in der Nacht die Schiebetüren von zwei Handwerkerfahrzeugen in Vilkerath

Overath (ots)

Heute früh (25.03.), gegen 07:00 Uhr, ist die Polizei zu zwei Tatorten im Stadtteil Vilkerath gerufen worden, an denen Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden sind.

Seit dem Vorabend, gegen 17:00 Uhr, stand der VW Transporter einer Firma auf einem Parkplatz in der Straße Am Schlingenbach. Am Morgen, gegen 06:45 Uhr, fiel dem Benutzer des Transporters eine beschädigte Seitentür auf. Offenbar machten die Täter hier jedoch keine Beute, da der Angestellte das Werkzeug aus dem Fahrzeug über Nacht mitgenommen hatte. Der Sachschaden an der Tür dürfte mindestens 1.000 Euro betragen.

Nur unweit entfernt in der Krombacher Straße wurde in der gleichen Nacht ein weiteres Fahrzeug von vermutlich denselben Tätern angegangen. Bei einem Renault Trafic beschädigten die Täter ebenfalls die Seitentür und gelangten so in den Innenraum. Dieses Handwerkerfahrzeug stand seit dem Vortag, gegen 17:30 Uhr, am Straßenrand geparkt.

Die unbekannten Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen am zweiten Tatort mehrere Werkzeugmaschinen mit einem Gesamtwert in unterer vierstelliger Höhe. Auch hier kommt ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro hinzu.

In beiden Fällen wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

