Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (6. März 2025), 18.30 Uhr und Freitag (7. März 2025), 7 Uhr, legten Unbekannte einen großen Zierstein in die Zufahrt zum Parkplatz des Archäologischen Park Xanten (APX) an der Trajanstraße.

Der Zierstein, mit einer Größe von ca. 50 x 30 cm, wurde durch Mitarbeitende des APX von der Zufahrt geräumt.

Zu einem schädigenden Ereignis kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die in der angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden (Tel.: 02842-934-0).

/PR (Ref.: 250310-0837)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell