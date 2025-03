Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Böbingen (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Hauptstraße und bog nach links auf den Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses ab. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte er kaum noch bremsen und fuhr mittig in das Heck eines auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW VW Up. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, zog sich leichte Kopfverletzungen zu und am Rad entstand ein leichter Sachschaden. Da zunächst am PKW kein Schaden festgestellt werden konnte, verließ er die Örtlichkeit. Später stand der PKW nicht mehr auf dem Parkplatz. Von dem Kennzeichen ist nichts bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen VW geben können oder der Fahrzeughalter, mögen sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

