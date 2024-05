Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Sundern (ots)

Am vergangenen Samstag (11. Mai) verunfallte eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Unna in Sundern. Sie ist von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5777037. Die junge Frau wurde nach dem Unfall schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Trotz direkt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ist sie traurigerweise verstorben.

