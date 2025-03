Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Handyladen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 21.03.2025 kam es um 00:52 Uhr zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Gerberstraße in Landau. Hierbei wurde durch unbekannte Täter brachial die verglaste Eingangstür eingeschlagen. Innerhalb von wenigen Minuten wurden sodann mehrere Handys entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Polizeibeamter von einem unbeteiligten 24-jährigen Passanten beleidigt. Auf diesen wird nun ein entsprechendes Strafverfahren zukommen.

