LPI-G: Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl von Kraftfahrzeug

Greiz (ots) - Weida: Am 20.10.2024 gegen 19:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte zwischen Steinsdorf und Schüptiz einen 60-jährigen PKW Fahrer und stellten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein in der Dienststelle durchgeführter und gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 mg/l. gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

