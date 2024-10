Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandermittlungen in Zeulenroda

Greiz (ots)

Zeulenroda: Unbekannte Täter verursachten von Samstag bis Montag (19.10. - 21.10.2024) gleich mehrfach Sachschäden durch Brandlegungen. Zunächst wurde die Feuerwehr am Samstagabend (19.10.2024) gegen 22:00 Uhr zu einem brennenden Fahrzeug in der Aumaischen Straße gerufen. Ein stillgelegtes Fahrzeug wurde durch die Brandstifter vollständig zerstört (Bezugsnummer 0271492/2024). In derselben Nacht (20.10.2024), gegen 01:20 Uhr, gerieten in der Heinrich-Heine-Straße zwei Mülltonnen in Brand (Bezugsnummer 0271487/2024). Ein weiterer Brand von Mülltonnen in der Heinrich-Heine-Straße wurde am Montagmorgen (21.10.2024) gegen 01:10 Uhr gemeldet. Hier brannten vier Mülltonnen eines 58-jährigen Anwohners, wodurch ein angrenzender Zaun und Lichttechnik beschädigt wurde. Auch hier konnten die Täter unerkannt bleiben (Bezugsnummer 0271895/2024). Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621-0 zu melden. (AK)

