Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegenstände in Brand gesetzt

Gera (ots)

Gera: Am vergangenen Wochenende (19.10. - 21.10.2024) wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Einsatzorten gerufen. In der Uhlandstraße entfachten unbekannte Täter am Sonntagabend gegen 23:20 Uhr in einer Mülltonne ein Feuer. Nur durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte hier ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindert werden (Bezugsnummer 0271912/2024). Ein weiterer Brand wurde am Montagmorgen (21.10.2024) gegen 02:00 Uhr in der Blumenstraße gemeldet. Am Einsatzort steckten die Unbekannten einen Baum in Brand, sodass ebenfalls Löschmaßnahmen notwendig wurden (Bezugsnummer 0271912/2024). In beiden Fällen konnten die Täter unbekannt fliehen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Sachverhalten aufgenommen und bittet Zeugen, die Wahrnehmungen in den benannten Bereichen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden. (AK)

