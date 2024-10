LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Gera/Greiz (ots) - Gera/Greiz: Über das vergangene Wochenende (18.10. - 20.10.2024) wurden im Stadtgebiet von Gera und dem Landkreis Greiz erneut mehrere Anwohner telefonisch kontaktiert, um in betrügerischer Art und Weise an deren Geld zu gelangen. Mit der Betrugsmasche "Gewinnversprechen" wurde in Gera eine 46-Jährige kontaktiert. In Zeulenroda-Triebes wurde einer 66-jährigen Anwohnerin ebenso ein Glücksspielgewinn ...

