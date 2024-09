Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von knapp 25.000 Euro und drei verletzte Unfallbeteiligte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Freudenberg. Eine 68-Jährige fuhr gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 2310 von Bürgstadt in Richtung Freudenberg. Wenige hundert Meter nach der Landesgrenze wollte die Frau nach links auf einen Schotterparkplatz einbiegen und verringerte daher die Geschwindigkeit ihres Fords. Ein 69-Jähriger, der in seinem Mercedes dahinter folgte, bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Die dahinterfahrende 45 Jahre alte Lenkerin eines VWs erfasste die Situation wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Heck des Mercedes. Der Mercedes-Fahrer sowie die 45-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wertheim: Kabelreste von Baustelle gestohlen

Knapp 2 Tonnen Kabelreste stahlen Unbekannte vergangene Woche von einer Baustelle in Wertheim. Der oder die Täter begaben sich zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 7.30 Uhr am Freitagmorgen auf die umzäunte Baustelle in der Straße "Am Fuchsäcker" und entwendeten die zwei Gitterboxen, in denen die Kabelreste gelagert worden waren. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein VW wurde am Samstag in Wertheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer hatte den Wagen zwischen 16.20 Uhr und 19 Uhr zunächst auf dem Parkplatz eines Outletcenters am Almosenberg und danach auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bismarckstraße abgestellt. An einer der beiden Örtlichkeiten muss der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken an dem VW hängengeblieben sein und dabei den Schaden am hinteren linken Radkasten in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallort oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Apfelbacher Straße in Bad Mergentheim streifte am Freitagnachmittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Mazda entlang und meldete den Unfall weder dem Besitzer des beschädigten Wagens noch der Polizei. Der rote Mazda stand zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum muss der Lenker eines unbekannten Fahrzeugs bei der Vorbeifahrt mit dem Wagen kollidiert sein und so den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Tauberbischofsheim: Rotes Fahrzeug beschädigt geparktes Auto

Ein VW wurde am Freitagmittag in Tauberbischofsheim von einem Unbekannten beschädigt. Der Passat stand zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr am Fahrbahnrand der Ringstraße. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte bemerkte er Schäden an der Fahrertür und dem linken Außenspiegel seines Autos. Anstatt seiner Personalien hinterließ der Verursacher des Schadens lediglich rote Lackspuren am VW. Die entstandenen Schäden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Niederstetten: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurden bei Niederstetten drei Personen verletzt. Eine 39-Jährige fuhr gegen 19 Uhr in ihrem Citroen auf der Kreisstraße von Rinderfeld in Richtung Laudenbach. In einer Linkskurve geriet die Frau aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Ein Frontalzusammenstoß konnte durch das Abbremsen des entgegenkommenden Fahrzeugs noch verhindert werden, jedoch verlor die Frau beim Versuch auszuweichen die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 39-Jährige versuchte ihr Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, übersteuerte aber wohl ihr Auto und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, wo der Citroen schließlich in einem Gebüsch zum Stillstand. Die 39-Jährige und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine 14-Jährige, die hinten im Auto saß, wurde leicht verletzt. Eine vierte Frau, die ebenfalls mit im Fahrzeug saß, blieb unverletzt. Es entstand knapp 10.000 Sachschaden am Fahrzeug. Da der Verdacht besteht, dass die Citroen-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell