POL-FR: Riegel: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17. März 2024, gegen 20 Uhr ereignete sich in Freiburg-Brühl ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 19-Jährige mit ihrem Wagen von der Madisonallee nach links in die Hermann-Mitsch-Straße einbiegen, als in diesem Moment ein 24 Jahre alter Autofahrer von der Engesserstraße kommend die Kreuzung passierte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, ...

mehr