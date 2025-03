Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (26.03.) erstattete eine 79-jährige Bergisch Gladbacherin Anzeige wegen Betruges, nachdem sie von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert worden war.

Im Laufe des Vormittages erhielt die Geschädigte einen Anruf von einer Person, welche sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Die Person behauptete, dass der Computer der Geschädigten mit Schadsoftware befallen sei. Unter dem Vorwand, diese zu beseitigen, verschaffte sich die Person einen Fremdzugriff auf den Computer der Seniorin und erfragte diverse persönliche Daten. Im Anschluss an das Telefonat musste die Geschädigte feststellen, dass mehrere Abbuchungen von ihrem Bankkonto in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro erfolgt sind. Ein Großteil der Summe konnte glücklicherweise seitens der Bank zurück gebucht werden.

Die Polizei Rhein-Berg warnt nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Gewähren Sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC und geben Sie keine persönlichen Informationen am Telefon preis! Sollten Sie den Verdacht haben, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Experten und Expertinnen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell