Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Autodiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Marl:

Auf der Marie-Curie-Straße wurde am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen, obwohl Jemand zu Hause war. Die unbekannten Täter kletterten auf eine Garage, hebelten von dort ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Die Zeugen konnten den Einbruch gegen 21 Uhr hören, aber keinen der Täter sehen. Den Stimmen nach müsste es sich um zwei bis drei Männer gehandelt haben. Trotz schneller Alarmierung konnten die Einbrecher flüchten. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Recklinghausen:

Auf der Speckhorner Straße sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie kletterten über ein Garagendach auf den Balkon und versuchten dann, das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Weil das misslang, schlugen sie schließlich die Fensterscheibe ein und durchsuchten dann alle Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Portemonnaies, ein i-Pad, mehrere Flaschen Parfüm sowie eine Sporttasche gestohlen.

Am Freitagabend wollte mindestens ein Täter auf der Fröbelstraße in ein Wohnhaus einbrechen, er wurde aber "gestört". Gegen 21.35 Uhr versuchte der Täter eine Balkontür aufzuhebeln. Als ein Zeuge darauf aufmerksam wurde, flüchtete der Täter. Beschreibung: ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet, sportliches Erscheinungsbild, vermummt.

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde im Bereich Beisinger Weg/Dorstener Straße ein roter Audi A4 Avant gestohlen. Der Wagen war in einer Parkbucht (an einer Mauer) abgestellt und wurde zuletzt gegen Mitternacht gesehen. Am Sonntagvormittag war der Audi mit CAS-Kennzeichen weg. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Waltrop:

Am Freitag (Feiertag, 01.11.) wurde in ein Einfamilienhauses auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten dann das Haus. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter durch ein Fenster im Wintergarten. Der Einbruch geschah zwischen Freitagmittag und dem frühen Freitagabend.

Wer Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell