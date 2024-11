Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junger Mann von Unbekannten attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Körperverletzung auf der Pliesterbecker Straße machen können. Ein 26-Jähriger aus Dorsten war dort (Nähe Tankstelle, Ecke Baldurstraße) am Samstagabend zu Fuß unterwegs. Gegen 19 Uhr wurde er plötzlich von (mindestens) zwei Tätern attackiert und verletzt. Nach Angaben des 26-Jährigen ging einer der Täter mit einem Messer auf ihn los. Der Dorstener wehrte sich und die Täter rannten in Richtung Baldurstraße davon. Beschreibung: männlich, etwa 17 bis 26 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer der Täter trug eine blaue Jeanshose, der Tatverdächtige mit Messer wurde als "schlank" beschrieben, der andere hatte demnach eine "normale" Figur. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen - zur ambulanten Behandlung - ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell