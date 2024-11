Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf der Branderheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 14-Jähriger aus Herten bog mit einem Auto von der Augustastraße in die Branderheide. Aus nicht abschließend geklärter Ursache, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit zwei Autos zusammen, die am Fahrbahnrand parkten. Weiterhin kollidierte der Teenager mit einer Hauswand. Durch den Aufprall wurde eines der geparkten Fahrzeuge ebenfalls gegen die Hauswand geschoben, das andere geparkte Auto kollidierte mit einem Baum. Der entstandene Sachschaden wird auf über 15000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Teenager konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

