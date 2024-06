LPI-SHL: Betrunken gegen Signalmast gefahren

Merkers (ots) - Zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Wohnmobil kam es in der Teit vom 05.06.2024 21:00 Uhr - 06.06.2024 03:20 Uhr in Merkers nahe des Sportplatzes während der Veranstaltung Rock am Berg. Aus dem Fahrzeug, in dem sich der Geschädigte schlafend befand, wurden dessen Air Pods entwendet. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Bestohlenen auf ca. 200 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad ...

