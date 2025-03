Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rösrath (ots)

Am Mittwoch (26.03.) gegen 15:05 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer. Da der Fahrradfahrer unerlaubt von der Unfallstelle davonfuhr, ermittelt nun das Verkehrskommissariat wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 32-jährige Rösratherin mit ihrem Pkw BMW die Hauptstraße in Richtung Hoffnungsthal befahren. Als sie kurz hinter dem Sülztalplatz nach rechts auf eine Parkfläche abbog, übersah sie offenbar einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer, der auf dem dortigen Radschutzstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite des BMW entstanden sind. Obwohl die Pkw-Fahrerin dem Mann vorschlug, die Polizei und vorsorglich den Rettungsdienst hinzuzuziehen, entfernte sich dieser von der Örtlichkeit. Auch ein Personalienaustausch konnte somit nicht stattfinden.

Daher ermittelt das Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, aber auch den Radfahrer, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (th)

