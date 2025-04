Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Transporter entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (31.03.) wurde der Polizei gegen 06:00 Uhr ein Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gemeldet. Der Besitzer stellte den Dienstwagen zuvor am Freitagmittag (28.03.) am Fahrbahnrand des Unterscheider Weges in Schildgen ab.

Die Polizei konnte Beschädigungen an der Schiebetür des Ford Transit feststellen. Laut Angaben des Firmenmitarbeiters entwendeten die Täter Werkzeug und Maschinen mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis des Unterscheider Weges beobachten konnten. Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell