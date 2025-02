Polizei Köln

POL-K: 250210-4-K Barbesucher niedergestoßen und beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (9. Februar) gegen 3 Uhr sollen zwei Männer einem Kölner (52) vor dem Tresen einer Gaststätte an der innerstädtischen Mathiasstraße dessen hochpreisige Armbanduhr geraubt haben. Einer der Angreifer, den der Geschädigte als etwa 35 - 40 Jahre alten, 1,80 - 1,85 Meter großen und kräftigen Bartträger mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem T-Shirt beschrieb, habe ihn überfallartig gepackt und seine Rolex vom Handgelenk gerissen. Gemeinsam mit seinem circa 30 - 35-jährigen, 1,70 - 1,75 Meter großen, "asiatisch" wirkenden und ebenfalls dunkelhaarigen Komplizen habe der Angreifer ihn dann zu Boden geschubst und sei geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/as)

