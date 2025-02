Polizei Köln

POL-K: 250210-3-K Zwei Sportwagen nach mutmaßlichem verbotenen Rennen sichergestellt - Polizei Köln sucht Zeugen

Köln (ots)

Am Freitagabend (7. Februar) hat die Polizei Köln auf der Zülpicher Straße in der Innenstadt einen BMW M4 sowie einen Audi R8 nach einem mutmaßlichen verbotenen Rennen sichergestellt.

Einem aufmerksamen Kölner waren die beiden Fahrzeuge bereits auf der Bundesautobahn 57 in Fahrtrichtung Köln mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Nachdem die Sportwagen mit ihm an der Abfahrt zur Inneren Kanalstraße bei "Rot" an der Ampel standen und mehrfach den Motor aufheulen ließen, alarmierte er die Polizei. Weiteren Zeugenaussagen zufolge sollen die Fahrer sich in der Innenstadt mehrfach gegenseitig ausgebremst und anschließend stark beschleunigt haben.

Polizisten trafen wenig später auf der Zülpicher Straße vier Männer aus Viersen (26, 26, 25, 23) neben den geparkten Sportwagen an und stellten beide Fahrzeuge sowie die Mobiltelefone der jungen Männer sicher.

Zeugen, die das mutmaßliche verbotene Rennen beobachtet haben und Angaben zu den Fahrern machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 4 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/as)

