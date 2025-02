POL-K: 250207-5-K Taxifahrer beklaut betrunkene Fahrgäste - Bargeld und Zahlkarten sichergestellt

Köln (ots) - Nach Diebstählen eines Porsche Macan im Stadtteil Lindenthal und eines Range Rover in Köln-Sürth am Donnerstag (6. Februar), sucht Polizei Zeugen. Die Fälle: In Köln-Lindenthal wurde ein schwarzer Porsche Macan entwendet. Nach Aussage des 47-jährigen Besitzers hatte er den Wagen am Mittwoch (5. Februar) gegen 14.45 Uhr am Lortzingplatz abgestellt. Am darauffolgenden Morgen gegen 7 Uhr war der Porsche ...

