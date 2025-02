POL-K: 250207-2-K Raubüberfall mit Messer in Porz - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Freitagmorgen (7. Februar) in Leverkusen-Opladen einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem dieser mutmaßlich auf der Suche nach Beute in einen fremden VW Golf gestiegen war. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 5 Uhr die Polizei, als er in der Straße "Im Kalkfeld" einen verdächtigen Mann beobachtete, der auffällig in Autos schaute und ...

