Polizei Köln

POL-K: 250206-5-K Randalierer greift mehrere Rettungssanitäter an - drei Leichtverletzte

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (5. Februar) in Köln-Deutz einen 41 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht drei Rettungssanitäter (24, 27, 44) bei einem Angriff verletzt zu haben. Gegen 15.45 Uhr war die Rettungswagenbesatzung wegen einer nicht ansprechbaren Person zur Bahnhaltestelle "Drehbrücke" gerufen worden. Als sie den Bewusstlosen vor Ort antrafen und zum Rettungswagen trugen, soll er wieder zu Bewusstsein gekommen sein und nach ihnen getreten und geschlagen haben. Hinzugerufene Polizisten brachten den aggressiven und alkoholisierten Mann ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Der Kasache hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (ja/cr)

