POL-K: 250206-3-BAB/K/SU Falschfahrer auf der B41 angehalten - Fahrer mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen gefährlichen Körperverletzung am Dienstagabend (4. Februar) auf der Keupstraße in Köln-Mülheim sucht die Polizei Zeugen. Rettungskräfte brachten einen 37-Jährigen Mann mit einer Stichverletzung am Gesäß ins Krankenhaus. Die Ermittler prüfen außerdem einen Zusammenhang zu einem Angriff auf ein Uber-Fahrzeug. Mehrere ...

mehr