POL-K: 250206-1-K 23-jähriger Kölner überschlägt sich mit seinem Hyuandai bei mutmaßlichem Alleinrennen - Krankenhaus

Köln (ots)

Am späten Mittwochabend (5. Februar) ist ein 23 Jahre Hyuandai-Fahrer nach einem mutmaßlichen Alleinrennen im Stadtteil Dünnwald von der Fahrbahn abgekommen. Der blaue i30 überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Kölner in eine Klinik. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Hyuandai-Fahrer gegen 23.40 Uhr auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Dellbrück, als er in Höhe des Emberwegs aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und sich überschlug. Nach einer ersten Auswertung der Unfallspuren, gehen die Beamten davon aus, dass der Kölner mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto sowie das Handy des jungen Mannes. Er muss sich nun wegen eines mutmaßlichen Einzelrennens in einem Strafverfahren verantworten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (lj/as)

