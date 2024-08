POL-ANK: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 44-jähriger Frau aus Gristow

Greifswald (ots) - Am Sonntagmorgen, den 25.08.2024, gegen 2 Uhr, kam es in der Domstraße in Greifswald zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 28-jähriger Polizeibeamter außer Dienst und sein 24-jähriger Begleiter durch mehrere Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Geschädigten am Sonntagmorgen in der ...

mehr