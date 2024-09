Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Euskirchen, Mechernich-Kommern, Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (19. September) 22 Uhr, bis Sonntag (22. September), 15.50 Uhr haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Weilerswist, Mechernich-Kommern und Euskirchen beschädigt.

In Mechernich-Kommern wurde bei einem Pkw auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 20 die Scheibe eingeschlagen.

Ebenso wurden die Scheiben eines Wohnmobils und eines Pkw in Weilerswist in der Heinrich-Rosen-Allee sowie auf einem Parkplatz an der Landstraße 33 bei Weilerswist eingeworfen.

Bei einem Pkw in Euskirchen in der Straße Am Schwalbenberg und bei einem Pkw in der Vom-Stein-Straße wurden ebenfalls die Scheiben eingeschlagen.

Aus den Fahrzeugen wurden Wertgegenstände wie Geldbörsen, ein Tablet, Sonnenbrillen und Handtaschen entwendet.

Aus dem Pkw in der Vom-Stein-Straße in Euskirchen wurden Boule-Kugeln entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

