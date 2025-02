Polizei Köln

POL-K: 250205-2-K/BAB: Glatteisbedingte Verkehrsunfälle auf der A 4 - Autobahn stundenlang gesperrt

Köln (ots)

Bei mehr als 16 glatteisbedingten Verkehrsunfällen mit 25 beteiligten Fahrzeugen sind auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Overath und Gummersbach am Mittwochmorgen (5. Februar) seit kurz vor 5.30 Uhr neun Fahrzeuginsassen leicht und einer schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen bis in den frühen Nachmittag für die Unfallaufnahmen und die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Mindestens 14 nicht mehr fahrbereite Autos mussten abgeschleppt werden. Während Polizisten die Unfälle aufnahmen, streute die Autobahnmeisterei den gesamten Streckenabschnitt mit Streusalz ab. Gegen 12.30 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben und die enteiste BAB wieder freigegeben werden. (lj/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell