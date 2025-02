POL-K: 250205-1-K Drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen - Bestohlene 16-Jährige erhält Diebesgut zurück

Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer (67) in der Nacht zu Dienstag (4. Februar) in Leverkusen-Manfort sucht die Polizei Zeugen. Gegen kurz vor 3 Uhr soll ein etwa 1.70 Meter großer, circa 40 Jahre alter Mann mit kräftiger und sportlicher Statur am Bahnhof Leverkusen Mitte in das Taxi eingestiegen sein. Er habe sich zu einem Tennisplatz in den Hemmelrather Weg fahren lassen und den 67-Jährigen bei ...

