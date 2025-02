Polizei Köln

POL-K: 250205-4-K 37-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen gefährlichen Körperverletzung am Dienstagabend (4. Februar) auf der Keupstraße in Köln-Mülheim sucht die Polizei Zeugen. Rettungskräfte brachten einen 37-Jährigen Mann mit einer Stichverletzung am Gesäß ins Krankenhaus.

Die Ermittler prüfen außerdem einen Zusammenhang zu einem Angriff auf ein Uber-Fahrzeug.

Mehrere Zeugen wählten gegen 22.20 Uhr wegen einer größeren Schlägerei auf der Keupstraße Ecke Holweider Straße den Notruf. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte lediglich auf den 37-Jährigen, der mit einer Stichverletzung in einem Hauseingang saß.

Etwa zeitgleich sollen an der Kreuzung zwei etwa 30 Jahre alte Männer in das Auto eines wartenden Uber-Fahrers (38) gestiegen sein und ihn zum Losfahren aufgefordert haben. Als ein dritter Unbekannter die Seitenscheibe des schwarzen Toyota einschlug und die Männer zum Aussteigen aufforderte, liefen alle drei in unbekannte Richtung davon. Auch der dritte Gesuchte soll etwa 30 Jahre alt sein. Er soll schwarze Haare haben und eine schwarze Jacke getragen haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 55 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell