POL-K: 250206-2-K/REK Mehr als 20.000 Euro Falschgeld sichergestellt - Bahnreisender festgenommen

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Mittwochabend (5. Februar) mit Unterstützung des Zolls einen 46 Jahre alten Reisenden vorläufig festgenommen. Der Mann war gegen 18 Uhr Zollbeamten in einem Zug, der von Brüssel Richtung Bochum fuhr, aufgefallen. Im Rahmen einer Personenkontrolle in Höhe Kerpen-Horrem fanden die Beamten über 20.000 Euro Falschgeld in einem versteckten Fach eines präparierten Koffers des Verdächtigen. Zudem stellten sie geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm sicher. Das zuständige Kriminalkommissariat 35 der Polizei Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen, den Mann ins Polizeigewahrsam bringen lassen und wird den Festgenommenen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorführen.

Wie Sie Falschgeld erkennen können:

Überprüfen Sie die Sicherheitsmerkmale mit dem "FÜHLEN-SEHEN-KIPPEN" Test.

Banknoten fühlen sich griffig und fest an und bestehen im Gegensatz zu handelsüblichem Papier aus Baumwolle. Der Aufdruck kann an einigen Stellen ertastet werden und fühlt sich dicker an.

Im Gegenlicht sind Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und unvollständige Zahlen erkennbar.

Die Farbe und Motive der Banknote verändern sich je nach Betrachtungswinkel, sodass Hologramme und Streifen sichtbar werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/falschgeld/falschgelderkennung/falschgelderkennung-599486 (bg/cr)

