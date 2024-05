Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Einbruchsdelikte

In der Zeit zwischen Samstagvormittag 11 Uhr und Sonntagabend 19.30 Uhr versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt in der Werkstraße zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Die unbekannten Täter hinterließen am Schließzylinder Sachschaden.

Gegen 3.15 Uhr am Sonntagmorgen teilte der Besitzer eines Hofladens in der Schorndorfer Straße mit, dass sich eine maskierte Person im Verkaufsraum des Hofladens aufhielt. Der Täter hatte zuvor vom Gelände des Ladens in der Schorndorfer Straße zwei Beutel Äpfel entwendet. Aus dem Verkaufsraum selbst wurde nichts entwendet.

Auf bislang unbekannte Weise gelangte ein Unbekannter zwischen Freitagmorgen 10 Uhr und Sonntagvormittag 10.30 Uhr in einen Gebäudekomplex in der Strümpfelbacher Straße. Dort schlug er eine Glastüre ein und durchwühlte vorgefundene Schränke, ehe er ohne Beute die Räumlichkeiten wieder verließ.

Hinweise zu den Tatgeschehen bitte an das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/950-422.

Waiblingen: Brandmelder löste aus

Mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen zusammen mit Beamten des Waiblinger Polizeireviers am Sonntagabend zu einem vermeintlichen Brand in die Albert-Roller-Straße aus. Dort hatte gegen 21.30 Uhr in einem Lagerraum der Brandmelder ausgelöst. Ursächlich waren hierfür Rauchtopfe, die zur Insektenbekämpfung aufgestellt und in Betrieb genommen wurden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz.

Murrhardt: Motorradunfall

In der Brückenstraße ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr ein Motorradunfall. Beim Befahren einer Kurve stürzte der Fahrer, wobei sein Sozius und er sich selbst verletzten. Zur medizinischen Versorgung der beiden war ein Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen im Einsatz, wobei eine Person mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Unklar ist, wer von den beiden 24-Jährigen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt steuerte. Weil beide Männer alkoholisiert waren, wurden bei ihnen Blutuntersuchungen veranlasst. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Fellbach: Fahrradunfälle

Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 19.30 Uhr die Pfarrstraße. Er war hierbei mutmaßlich durch die Nutzung eines Handys abgelenkt und missachtete an der Einmündung zum Rotkehlchenweg infolge dessen die Vorfahrt. Der Jugendliche stieß mit einem einbiegenden Auto zusammen und verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2500 Euro beziffert.

Gegen 10 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Waiblinger Straße unter Beteiligung eines Radfahrers. Der 38-jährige Rennradfahrer befuhr den Radweg und stieß mit einem Auto VW Golf zusammen, das dort zeitgleich von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einfahren wollte. Der 38-Jährige wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Winnenden: Scheibe eingeschlagen

An einem Pkw Dacia wurde zwischen Freitagabend und Samstagmittag die Frontscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine im Innenraum liegende Geldbörse mit Geldkargten und Bargeld entwendet. Zur Klärung des Tatgeschehens, das sich in der Schloßstraße ereignete, wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen aufzubewahren.

