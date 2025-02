Polizei Köln

POL-K: 250207-1-K Diebstahl aus Auto verhindert - Festnahme

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Freitagmorgen (7. Februar) in Leverkusen-Opladen einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem dieser mutmaßlich auf der Suche nach Beute in einen fremden VW Golf gestiegen war.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 5 Uhr die Polizei, als er in der Straße "Im Kalkfeld" einen verdächtigen Mann beobachtete, der auffällig in Autos schaute und schließlich in einen VW stieg. Die hinzueilenden Beamten stellten den mutmaßlichen Dieb, der sich zwischenzeitlich hinter einer Mülltonne versteckt hatte, noch in Tatortnähe. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden sie neben Aufbruchwerkzeug auch diverse Ausweisdokumente, die nicht auf ihn ausgestellt waren und stellten diese sicher. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 27-Jährigen für zwei weitere Diebstähle in Leverkusen verantwortlich sein.

Den Festgenommenen erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (bg/as)

