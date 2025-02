Polizei Köln

POL-K: 250207-3-K Diebstahl hochwertiger Autos - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach Diebstählen eines Porsche Macan im Stadtteil Lindenthal und eines Range Rover in Köln-Sürth am Donnerstag (6. Februar), sucht Polizei Zeugen.

Die Fälle:

In Köln-Lindenthal wurde ein schwarzer Porsche Macan entwendet. Nach Aussage des 47-jährigen Besitzers hatte er den Wagen am Mittwoch (5. Februar) gegen 14.45 Uhr am Lortzingplatz abgestellt. Am darauffolgenden Morgen gegen 7 Uhr war der Porsche nicht mehr da.

Der zweite Autodiebstahl in der Jean-Kübbeler-Straße in Köln-Sürth geschah ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag (6. Februar) zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr. Der schwarze Range-Rover (Erstzulassung 2023) des 56-jährigen Kölners wurde aus der Einfahrt gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten sich an die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (lj/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell