Polizei Köln

POL-K: 250210-1-K Drei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Köln (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (8. Februar) drei Einbrecher (22, 23, 33) auf frischer Tat in einer Wohnung in Rath-Heumar festgenommen. Ein Richter schickte die drei Männer aus Frankreich in Untersuchungshaft. Gegen den 33-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl aus dem Jahr 2023 wegen Wohnungseinbruchs vor. Ein aufmerksamer Zeuge (31) hatte gegen 21 Uhr verdächtige Männer in seinem Garten auf der Rösrather Straße festgestellt. Als er wenig später ein lautes Klirren auf dem Balkon über ihm wahrnahm, alarmierte er die Polizei. In der Wohnung nahmen die Beamten die mutmaßlichen Einbrecher fest und stellten zum Abtransport bereitgestelltes Diebesgut sowie einen Schraubendreher sicher. (ja/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell