Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 44jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag, 06.10.24, gegen 17:50 Uhr, auf der L 151a zwischen Rotzel und Hochsal alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Der Fahrzeuglenker befuhr die L 151 von Hochsal kommend in Richtung Rotzel und kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

