POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugin meldet Alkoholfahrt

Am späten Mittwochabend (02.04.), um 23:52 Uhr, hat die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Vorausgegangen war der Anruf einer Zeugin.

Die Frau war in ihrem Pkw hinter dem eines 55-Jährigen aus Bergisch Gladbach auf der Kürtener Straße zwischen Kürten-Spitze und Bergisch Gladbach-Herrenstrunden unterwegs. Der Pkw vor ihr sei in Schlangenlinien gefahren, habe mehrfach die Mittelinie passiert und sei dabei auch mehrfach auf die Gegenspur geraten. Zudem sei der Pkw sehr langsam gefahren. Die Frau gab an, dass das Auto mit einer Geschwindigkeit von nur circa 10 km/h unterwegs gewesen sei. Daraufhin rief die Frau die Polizei.

Diese konnte den gemeldeten Pkw auf Höhe der Hauptstraße in Bergisch Gladbach anhalten und den Fahrer kontrollieren. Dabei fiel den Polizisten Alkoholgeruch auf. Der Mann gab an, vor der Fahrt lediglich ein Bier getrunken zu haben.

Die Zeugin, die die Polizei gerufen hatte, war auch am Kontrollort eingetroffen und konnte weitere Angaben machen. Demnach habe sie den Pkw des 55-Jährigen überholt und dabei beobachtet, dass der Mann während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt habe. Nach dem Überholvorgang habe der Mann seinen Pkw beschleunigt und sei der Frau sehr dicht aufgefahren. Daraufhin habe sie die Polizei gerufen.

Beim Aussteigen aus seinem Pkw fiel der Polizei auf, dass der Mann Gleichgewichtsstörungen und einen schwankenden Gang hatte. Der Fahrer des Pkw unterzog sich freiwillig einem Atemalkoholtest. Der Test bei ihm ergab einen Wert von mehr als 1 Promille.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, seinen Führerschein hat die Polizei sichergestellt und ihm das weitere Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen vorerst untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (bw)

