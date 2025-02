POL-PDMY: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2024

Mayen (ots) - Am 27.02.2025 gegen 00:12 Uhr kam es in der Schrebergartensiedlung in der St.-Barbara-Straße, Mayen zum Brand eines Gartenhauses. Hier brannte ein Wintergartenanbau durch die Flammen fast vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz befinden sich die Polizei Mayen, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

