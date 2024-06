PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pizzeria von Einbrechern heimgesucht +++ Einbruch in Restaurant +++ Fahrzeug in Parkhaus aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Pizzeria von Einbrechern heimgesucht, Elz, Hadamarer Straße, Sonntag, 09.06.2024, 22:00 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag wurde in Elz in eine Pizzeria eingebrochen. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. Den Spuren am Tatort zufolge hatten sich die Täter zu einem unbekannten Zeitpunkt zunächst an der Haupteingangstür zu schaffen gemacht. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Unbekannten ihren Fokus auf den Wintergarten richteten und dessen Terassentür einschlugen. So ins Innere gelangt, wurden mehrere Räume durchwühlt und auf der Suche nach Wertgegenständen ein Metallschrank beschädigt. Letztlich gelangten die Täter an Spirituosen, mit denen sie unbemerkt das Weite suchten. Der Sachschaden, welcher auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird, übersteigt demnach den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbruch in Restaurant,

Hadamar, Niederhadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 10.06.2024, 22:30 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Dienstag sind Einbrecher in eine Gaststätte in Hadamar eingestiegen. Am Dienstagmorgen bemerkten Verantwortliche des Restaurants aus der Mainzer Landstraße, dass zwei Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen worden waren. Die herbeigerufene Polizei stellte daraufhin fest, dass die Einbrecher über eines der Fenster die Räume der Gaststätte betreten und diese durchsucht hatten. Dabei waren ihnen zwei Portemonnaies sowie ein Handy in die Hände gefallen, die sie kurzerhand entwendeten. Ihre Flucht hatten die Einbrecher wieder über das Fenster angetreten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Fahrzeug in Parkhaus aufgebrochen,

Weilburg, Mauerstraße, Festgestellt: Dienstag, 11.06.2024, 10:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen wurde in Weilburg ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Am Dienstag stellten Zeugen den angegangenen grauen Skoda Fabia in einem Parkhaus in der Mauerstraße fest und verständigten die Polizei. Diese führte eine Spurensicherung am Fahrzeug durch und nahm eine Strafanzeige auf. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Ob etwas gestohlen, wurde ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

