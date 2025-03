Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradregistrierung

Wittingen/ Gifhorn (ots)

Das Präventionsteam der Polizei Gifhorn bietet im kommenden Monat zwei Termine für die Registrierung von Fahrrädern und Pedelecs an. Der erste Termin ist am 09.04.2025, am Dienstgebäude der Polizei Gifhorn, Hindenburgstraße 2 in 38518 Gifhorn. Am Folgetag, dem 10.04.2025, findet die Registrierung am Rathaus der Stadt Wittingen, Bahnhofstraße 25 in 29378 Wittingen statt. An beiden Tagen im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Mitzubringen sind neben dem Fahrrad die dazugehörigen Kaufunterlagen und ein Personalausweis. Für die Registrierung eines Pedelecs sollte auch der Schlüssel zum Akku mitgebracht werden. Es wird zudem erbeten, sich vorher zu informieren, wo sich die Rahmennummer am Rad befindet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell