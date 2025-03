Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungsverfahren nach gefährlicher Körperverletzung - gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft

Gifhorn (ots)

Am Vormittag des vergangenen Sonntags informierte eine Anwohnerin aus Neudorf-Platendorf die Polizei Gifhorn über eine hilfesuchende Frau. Diese hatte zuvor bei ihr geklingelt. Die Beamten stellten erhebliche Verletzungen bei der 40-Jährigen fest. Sie wurde umgehend per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hielt sich die Frau zuvor in der Wohnung ihres Bekannten auf. Dieser soll ihr die Verletzungen zugefügt haben. Die Beamten der Polizei Gifhorn konnten den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er wurde vorläufig festgenommen. Die umfangreichen Ermittlungen wurden noch am Sonntagnachmittag vom Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen.

Für den Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am 24.03.2025 vor dem Amtsgericht Gifhorn einen Untersuchungshaftbefehl. Diesem wurde antragsgemäß stattgegeben. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim, durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

