Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Motorrad prallt gegen Fahrrad

Gifhorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad wurden gestern Nachmittag zwei Personen verletzt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn nach querte ein 88-Jähriger gegen 16:30 Uhr von der Verlängerung des Lehmwegs kommend die Kreisstraße 114. Dabei übersah er einen von links nahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Radfahrer als auch der 29-jährige Motorradfahrer stürzten und wurden dadurch verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen ins Krankenhaus Gifhorn gefahren. Dem derzeitigen Kenntnisstand nach wurde der Motorradfahrer leicht verletzt, der Radfahrer, der keinen Helm trug, schwer verletzt.

Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, wurde die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt. Dazu wurde auch ein ziviler Volkswagen-Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht und Blaulicht genutzt. Dies übersah ein 86-Jähriger, der mit seinem Volkswagen Golf Plus auf der Kreisstraße in Richtung Isenbüttel fuhr. Er prallte ungebremst auf den Bus und wurde dadurch leicht an der Hand verletzt. Ein weiterer Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten befanden sich außerhalb ihres Einsatzfahrzeugs und blieben unverletzt. Sowohl der Golf Plus als auch der Bus mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war bis etwa 19:35 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell