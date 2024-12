Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebin klaut Kindern die Nikolaus-Geschenke

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Nikolaustages (06.12.2024) stahl eine bislang unbekannte Frau diverse Nikolaus-Süßigkeiten, welche vor den Haustüren von Familien im Neustadter Ortsteil Diedesfeld standen. Eine Anwohnerin der Ursulastraße sah die Täterin bei der Tat, verfolgte diese und konnte diese zunächst im Bereich des Diedesfelder Rathauses stellen. Die Schleckereien konnte die Frau an sich nehmen, die Diebin flüchtete jedoch. Diese wird als ca. 1,65 m groß, 40 bis 50 Jahre, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke, beschrieben. Sie sprach mit osteuropäischem Akzent. Personen, welche Hinweise auf die Diebin geben können sowie weitere Geschädigte, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

